Певица Слава ищет помощи после предательства

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Славневская) переживает сложный период. Недавно она объявила, что самые близкие ей люди совершают в последнее время разные "мерзкие и предательские поступки". Певица в слезах рассказывала, что ее буквально "втоптали" в землю. Однако что конкретно случилось, популярная исполнительница рассказывать не стала.

А теперь артистка сообщила, что намерена обратиться к психотерапевту. Как выразилась Слава, на такой шаг она решилась, потому что сама уже не в силах "изменить жизнь вокруг себя".

"Я считаю, что людям, которым плохо, как мне сейчас, наверное, станет немножечко легче. Потому что раз артист такой высокий, такой серьезный, сильный, смелый человек роняет слезы по каким-то вещам, значит, и у нас еще не все потеряно", - рассуждает певица.

Напомним, что у Славы был обеспеченный жених Анатолий Данилицкий, но она сама разорвала с ним отношения. В конце 2022 года артистка объявила о расставании с избранником, после этого они несколько раз сходились и расходились. Вот и на сей раз, считают фанаты, Слава переживает из-за предательства экс-возлюбленного.