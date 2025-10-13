Оставшийся без корпоративов Ургант собрался заработать миллионы под Новый год

Оставшийся без корпоративов Иван Ургант собрался заработать миллионы под Новый год. Об этом сообщает «Абзац».

Иван Ургант анонсировал новогодние концерты в Дубае и Лимасоле, где выступит с Аллой Михеевой и Александром Гудковым. За одно шоу он намерен получить не менее 10 млн.

Предполагается, что артист может выступить и на частных вечеринках в России с программой «Вечернего Урганта». Культуролог Георгий Цеплаков считает, что авторское шоу Ивана стало узнаваемым брендом в России.

«Для Ивана использование данного бренда – наиболее простой путь. Он, возможно, не хочет что-то другое эксплуатировать, потому что считает: потенциал его передачи еще не исчерпан», — высказался эксперт.

Также Георгий считает, что публике будет нелегко принять Урганта, даже если он принесет публичные извинения.

