Геннадий Хазанов избавляется от недвижимости в России
Артист Геннадий Хазанов якобы продал в России недвижимость общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях.
«79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. Что входило в этот список:», — пишет SHOT.
По данным канала, среди недвижимости были квартиры в столице на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича; квартира и кладовка в поселке Сосны. А также трехэтажный дом с постройками и земельным участком в селе Дубки. Как утверждает канал, в собственности Хазанов оставил квартиру площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской стоимостью примерно 21 миллион рублей.
В феврале прошлого года Хазанов заявлял, что не уезжал из России после начала спецоперации.
«Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — говорил он, отмечая, что не собирается уезжать.