Геннадий Хазанов избавляется от недвижимости в России

Артист Геннадий Хазанов якобы продал в России недвижимость общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях.

«79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. Что входило в этот список:», — пишет SHOT.

По данным канала, среди недвижимости были квартиры в столице на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича; квартира и кладовка в поселке Сосны. А также трехэтажный дом с постройками и земельным участком в селе Дубки. Как утверждает канал, в собственности Хазанов оставил квартиру площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской стоимостью примерно 21 миллион рублей.

В феврале прошлого года Хазанов заявлял, что не уезжал из России после начала спецоперации.