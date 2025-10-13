Геннадий Хазанов избавляется от недвижимости в России

Российский актер Геннадий Хазанов, известный по роли в сериале "Моя прекрасная няня", распродал недвижимость почти на миллиард рублей.

79-летний актер Геннадий Хазанов расстался с пятью объектами московской и подмосковной недвижимости, общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Таким образом, он фактически лишился большей части своего российского имущества.

Среди распроданных активов значатся: квартира площадью 246 кв.м на Спиридоновке, расположенная в центральной части Москвы; трехэтажный особняк с прилегающими строениями и участок земли размером больше двух тысяч кв.м в поселке Дубки Одинцовского округа Подмосковья; квартира площадью 114 кв.м на ул. Серафимовича; еще одна жилая площадь вместе с подсобным помещением, общая квадратура которой составляет 112 кв.м, находящаяся в поселении Сосны.

На Хазанова завели пять административных дел

По сведениям издания SHOT, единственным оставшимся жильем артиста является квартира площадью в 39 кв.м на Люсиновской улице в столичном районе Замоскворечье. Помимо квартиры, Хазанов сохранил индивидуальное предпринимательство и ООО "Гидроресурс", занимающееся производством гидравлического и пневматического оборудования. По данным Telegram-канала, артист владеет 41% акций компании, которая последние восемь лет не отчитывается перед налоговой службой.