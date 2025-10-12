Лазарева* о работе с Зеленским: «Обнимались при встрече»

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что не помнит выступления Владимира Зеленского в программе КВН, поскольку к тому времени она уже перестала интересоваться передачей. Об этом она рассказала в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм».

Лазарева отметила, что пересекалась на съемках с Зеленским впоследствии — в том числе знаменитости вместе работали над развлекательным шоу для российского телевидения под названием «Магия».

Шоу, вспомнила Лазарева, снималось во время событий на Болотной площади, где она выступала. Проект должен был выйти на телеканале «Россия», но так и не был выпущен в эфир.

«Это была такая мощная история: типа, знаете, звезды делают фокусы. Ее не показали по телевизору. Потом программу выкупил НТВ. И ее показали, когда Зеленский стал президентом. Программу десятилетней давности…», — поделилась она.

Татьяна Лазарева добавила, что не следила специально за карьерой будущего президента, но их личные встречи всегда были дружественными.