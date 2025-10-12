Долг блогера Портнягина ФНС увеличивается на два миллиона еженедельно

Блогер Дмитрий Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов. А его супруга Екатерина стала фигурантом уголовного дела о передаче взятки. Блогера заключали под домашний арест, но все же он на тот момент выплатил все долги государству, и уголовное дело закрыли.

© Соцсети

Но недавно Портнягину начислили почти 800 миллионов налогов. Сам он считает такую сумму несправедливой. Но пока в отношении Дмитрия действует мера пресечения в виде запрета определенных действий, его обвиняют в отмывании денег. В конце октября, как предполагается, состоится заседание, на котором обвиняемый выступит с последним словом.

Как пишет life.ru, задолженность Портнягина перед ФНС растет почти на 2 миллиона каждую неделю и все ближе подбирается к миллиардному рубежу.

Ранее Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.