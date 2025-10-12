Чехова объяснила, почему они с женихом посещают психолога

Анфиса Чехова уже давно прибегает к услугам психолога. Теперь к этому приобщился ее жених Александр Златопольский.

Анфиса в беседе со «СтарХитом» на съемках фильма «Идеально несовместимы» рассказала, что они с Александром ходят на сеансы как вместе, так и по отдельности.

Звезда уверена, обращаться к семейному специалисту стоит уже в начале отношений, а не тогда, когда накопилось взаимное недовольство.

«Я с 27 лет, когда поняла, что меня не устраивает моя жизнь, перманентно общаюсь с психологами. Для меня это как заниматься с фитнес-инструктором в зале. Конечно, если человек ограничен в бюджете, то ему не до психологов. А если есть возможность — я считаю, что психолог должен быть у каждого человека», — убеждена телеведущая.

Звезда считает, что пара должна посещать семейного специалиста с начала отношений. Иначе потом может быть поздно, непримиримые разногласия могут привести к разводу.

«У нас к врачу идут тогда, когда какая-то уже там опухоль, которую надо вырезать или желчный пузырь лопнул… Поэтому, чтобы в семейной жизни этот пузырь не лопнул, нужно пропить психологические витаминчики», — резюмировала телеведущая.

26 августа Чехова сообщила о помолвке с возлюбленным. Продюсер Александр Златопольский сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась.