Страховая компания требует с Инстасамки крупную сумму

Дарья Зотеева, известная публике как Инстасамка, получила финансовый иск. Как сообщает «Комсомольская Правда», АО «Альфастрахование» требует от Дарьи 2 503 113 рублей.

© Телеграм

Иск поступил в Арбитражный суд города Москвы 7 октября 2025 года, причиной названы некие экономические споры по гражданским правоотношениям. Журналисты вспомнили о пиар-акции Дарьи для этой компании. Речь про скандал с клипом «Альфа-самка», который вышел в 2023 году.

Федеральная антимонопольная служба тогда даже возбудила дело против Дарьи. Но позднее стало известно, что дело прекращено, так как детальная проверка не нашла нарушений законодательства.

Накануне Инстасамка сообщила, что стилист Николай Овечкин вернул ей долг. Ранее она рассказывала, что он присвоил себе средства, выданные для покупки костюмов, нужных для съемок клипа на песню BOSS. Речь шла о сумме в три миллиона рублей.

Дарья пыталась решить проблему мирным путем, но Овечкин не возвращал долг. Тогда она вынесла эту историю на публику. По словам Инстасамки, нашлись коллеги, у которых стилист тоже брал деньги авансом и исчезал. Рэпер отметила, что стилист возместил все убытки ей и ее команде лишь благодаря общественному резонансу.