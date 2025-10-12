Фадеев объяснил, почему хочет открыть собственную музыкальную школу
Максим Фадеев собирается открыть собственную музыкальную школу, поскольку убежден, что современная российская эстрада дошла до плачевного состояния.
Фадеев хочет поднять уровень современных артистов, о чем и рассказал ТАСС.
«Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», — считает композитор.
Фадеев признался, что давно мечтал об этом. В качестве основы он собирается взять советскую старую школу, но адаптировать ее под современные реалии, чтобы учеба длилась 4−5 лет.
Ранее Максим Фадеев раскритиковал номер певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman, на «Интервидении». Продюсер стал автором его песни для конкурса, но не оценил исполнение Дронова.