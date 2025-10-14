Майкла Джексона обвинили в насилии еще над 5 детьми те, кто его раньше защищал

Еще одно громкое обвинение в адрес покойного поп-короля западной музыки Майкла Джексона: как сообщает Daily Mail, теперь ужасные сведения о педофилии артиста исходят от его бывших друзей и сторонников.

По данным британского издания, сейчас всплыли подробности дела, которые до этого были неизвестны.

Дело в том, что еще после выхода скандального сериала "Покидая Неверленд", в котором Джексон разоблачался в многократном сексуальном и психологическом насилии над несовершеннолетними, к этим обвинениям присоединилась семья Кассио из Нью-Джерси. По утверждению ее членов, все пятеро детей подвергались насилию со стороны певца.

Джексон был частым гостем в доме семейства и часто забирал детей к себе на знаменитое ранчо, а те присматривали за его детьми. Позже старший из Кассио - Фрэнк - работал ассистентом Джексона и защищал его, когда того обвинили в насилии впервые, в 1993-м, и потом, в 2006-м. А в 2011-м даже написал книгу с говорящим названием "Мой друг Майкл: Обычная дружба с необычным человеком".

Но после выхода сериала все пятеро детей семьи, включая Фрэнка, вдруг заявили, что подвергались насилию со стороны Джексона, и каждый утверждал, что полагал себя единственной жертвой. Они подали иск, в котором говорят, что Джексон имел с ними интимные контакты по меньшей мере с начала 1980-х по 2009 год. Теперь Кассио требуют от наследников звезды сумму, эквивалентную 160 миллионам долларов.