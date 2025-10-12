Семенович отчиталась перед подписчиками о результатах похудения

Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что продолжает худеть и оздоравливаться. Весной 2024 года певица рассказала, что принимала «Оземпик» для похудения. Но затем препарат сняли с продажи, а у перекупщиков Анна покупать его не стала, опасаясь подделок. Она обратилась к врачу, и тот назначил ей российский аналог «Семакса». Исполнительница была довольна результатами, пишет gazeta.ru.

Но потом появилась проблема – вес перестал снижаться. Семенович проконсультировалась у эндокринолога, и та перевела артистку на новый препарат.

«Я всем говорю, что самолечением заниматься вообще нельзя, потому что мы не знаем, что с нашим организмом! Мои анализы улучшились. Даже уровень глюкозы в норме. А было по-другому», — призналась Семенович.

Ранее певица Анна Семенович поделилась рецептом своего семейного счастья. Звезда призналась в беседе с «Общественной службой новостей», что женщине иногда стоит быть слабой.