Samsung покажет собственные умные очки уже в начале 2026 года

Рынок смарт-очков становится всё более «заполненным». Meta* недавно представила Ray-Ban Display, как и Apple с Google в тайне активно работают над собственными умными очками. Теперь в гонку, судя по слухам, может включиться Samsung.

Южнокорейские СМИ сообщают о проекте Project Haean — очках дополненной реальности, которые могут выйти уже в начале 2026 года. Официальных деталей от Samsung пока нет, но известно, что компания тесно сотрудничает с Google в области AR. Очки, судя по всему, будут полагаться на смартфон для вычислений.

Очевидно, что новые AR-устройства уже в разработке. Samsung может стать крупнейшим игроком на рынке очков с экраном, предложив альтернативу существующим решениям. Если слухи подтвердятся, пользователи получат возможность выбрать очки, которые работают не только с Meta и Apple, но и с Samsung, расширяя рынок умных очков и повышая качество опыта использования.

