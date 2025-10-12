Гуфа оштрафовали за отказ пройти тест на запрещенные вещества

Гуфу выписали штраф на пять тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде. Инцидент произошел 23 августа перед его сольным концертом в «Резиденции королей» в Калининграде в рамках прощального тура.

Перед выходом музыканта на сцену в гримерную пришли сотрудники полиции, пишет gazeta.ru.Полицейские предложили Гуфу проехать в диспансер и пройти тестирование, однако музыкант отказался. Несмотря на возникшие проблемы, концерт все же состоялся. Сразу же после его окончания 46-летний рэпер попал в местную больницу.

Представитель Гуфа рассказал журналистам, что певец отказался только потому,что потому что не хотел срывать концерт, на который уже пришли люди.

Московский суд принял решение оштрафовать музыканта.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по уголовному делу о грабеже группой лиц в подмосковной Апрелевке.

Инцидент произошел в сауне, где в 2024-м отдыхал Гуф и его приятель. Они поспорили с администратором заведения, которая настаивала на включение в счет гостей штрафа за курение в помещении в виде дополнительных услуг.