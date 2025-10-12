Седокова объяснила, что вынуждена подстраиваться под бывшего супруга

Анна Седокова рассказала об отношениях с Максимом Чернявским, с которым живет их общая дочь Моника. Певица объяснила, что пошла на уступки ради встреч с дочерью.

У певицы есть 20-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, 14-летняя Моника от Максима Чернявского и восьмилетний сын Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Алина уже взрослая, Гектор живет с Анной, Моника же осталась с отцом после расставания родителей.

Максим Чернявский получил единоличную опеку над дочерью. Он судился с Анной, намереваясь даже лишить ее родительских прав. В итоге видеться с дочерью певица может только в присутствии социального работника.

Бывшая свекровь артистки. Марина Чернявская объясняла, почему так произошло. Анна Седокова якобы собралась участвовать в российском телешоу и увезти малышку из страны, не обратив внимание на то, что девочке предстояло идти в школу, пишет издание thevoicemag.

«Все началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съемок „Вокруг света во время декрета“. Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы — наказуемым. Поэтому Максим срочно увез Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребенка, Макс через суд получил определение место жительства Моны», — говорила она.

Певица призналась, что единственное, что она смогла сделать в этой ситуации, так не перейти в стадию открытой войны.

«Я сохранила со своим бывшим мужем, который подал на меня в суд и пытался лишить материнских прав, хорошие отношения», — рассказала Седокова в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Недавно в социальных сетях распространилась информация, что Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной. Им оказался 37-летний автогонщик и бывший директор Фонда по развитию спорта и спортивного туризма «Ладога Трофи Рейд» Андрей Гавриленко. Он родом из Санкт-Петербурга, однако некоторое время назад перебрался в Москву.