Шаляпин рассказал, с какой женщиной хочет встретить старость

Прохор Шаляпин признался, что в будущем хочет найти возлюбленную младше него. Да, пока еще он активно завязывает отношения со зрелыми дамами. Но в перспективе певец хочет перемен. В старости он хотел бы видеть рядом с собой супругу, которая сможет позаботиться о нем, пишет издание passion.

«Честно признаюсь, мне нужна молодая, энергичная, которая будет понимать, что я ей оставляю имущество, не обделяю, а она за мной ухаживает. Если мы будем вдвоем лежать на кровати полумертвые, какой прок от этого будет? Молоденькую хочу себе в старости, если дотяну», — признался Прохор.

Ранее глава ФБПК Виталий Бородин выступил с предложением «обследовать» певца Прохора Шаляпина из-за пропаганды безработицы. По его словам, Шаляпин — «больной человек», не приносящий обществу пользы и лишь продвигающий отдых с пожилыми дамами, тунеядство и альфонство.