Крид переделал скандальный концертный номер

В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» накануне прошел концерт Егора Крида. Публика отметила, что номер на песню «Мало», после которого у него возник конфликт с Екатериной Мизулиной, исполнитель переделал.

По информации 78.ru, теперь танцовщица одета уже более сдержанно — она выступала в майке и черных брюках. Артисты уже не целовались перед публикой, просто ушли за сцену, а их фигуры затемнили

Конфликт Крида и Мизулиной, прогремевший в социальных сетях и СМИ, начался после того, как она назвала предыдущий концерт певца новой «голой вечеринкой» в Москве и потребовала от СК и Генпрокуратуры проверить Крида по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.