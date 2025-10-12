Продюсер обнародовал размер гонораров Петросяна

Несмотря на солидный возраст, Евгений Ваганович продолжает активно выступать. В ближайшие месяцы у него планируется несколько больших концертов в Москве.

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что юморист не отказывается и от выступлений на частных мероприятиях. Ценник, по словам продюсера, серьезный – 7-8 миллионов, пишет teleprogramma.

А райдер артиста достаточно прост. Водитель не должен отвлекать Петросяна в дороге разговорами, журналисты должны быть предупреждены, что он интервью не дает. В гримерку принести черный чай, негазированную воду и свежие фруктами, за исключением винограда.

Минувшим летом между Евгением Петросяном и его супругой Татьяной Брухуновой произошла ссора, писали СМИ. Юморист угрожал лишить жену наследства, а она, в свою очередь, доказывала, что может быть заботливой матерью и не транжирить деньги зря.