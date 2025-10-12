Пенкин сообщил, что скоро его жизнь изменится к лучшему

Сергей Пенкин рассказал, что все лето посвятил ремонту в собственной квартире. Стройка съела у него массу средств, сил и времени, но она близится к завершению. И артист считает – оно того стоило. Об этом он побеседовал с журналистами «Московского Комсомольца».

«Я его ненавижу уже, этот ремонт. К счастью, немножко осталось. Я дизайнеров не приглашаю, все делаю сам. Сам нахожу строителей, сам даю им задания. Я хочу, чтобы моя квартира была необычная. Тем, что получается, я доволен», - отметил Сергей.

Принц Серебряный мечтает завершить обустройство и чаще собираться с друзьями. Пенкин признался, что он старается общаться с теми, кто моложе его.

«Так получается, что с моим возрастом, с теми, с кем мы раньше говорили о любви и о сексе, сейчас мы говорим только о таблетках. А мне не хочется говорить о таблетках. Мне хочется все-таки говорить больше о любви. Поэтому у меня друзья все молодые. Мы любим устраивать разные вечеринки. Например, могу сделать вечеринку в белом. Ремонт закончится, буду проводить такие вечеринки чаще», - уточнил певец.

В феврале артисту исполнится 65 лет. К своему юбилею Пенкин готовит грандиозное шоу: