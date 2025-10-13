Продюсер Пригожин потерял сознание во время съемок

Российский продюскер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках. Об этом он рассказал в беседе с изданием Super.

Продюсер почувствовал себя плохо во время записи подкаста для канала Виталия Бородина. Он сперва начал испытывать трудности с речью, попросил воды, а после упал в обморок. В беседе с изданием продюсер объяснил, что такое с ним произошло в первый раз в жизни - вероятно, из-за переутомления.

"Давление поднялось и все. Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что все хорошо", - поделился он.

По словам продюсера, он обследовался в тот же день после интервью. Пригожин допустил, что его состояние было обусловлено "атмосферой и чем-то в воздухе". Он заверил, что ведет здоровый образ жизни и регулярно проходит обследования. Накануне супруга Пригожина певица Валерия призналась, что старается вовлекать мужа, в спорт. Во время гастролей, отметила артистка, супруг ходит в зал вместе с ней и добился хорошего прогресса в похудении.