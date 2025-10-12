Валерия похвалилась достижениями супруга

Валерия помогла Иосифу Пригожину похудеть. Певица призналась, что, глядя на нее и с ее подачи супруг начал активно заниматься спортом, что дало свои результаты. Продюсер сбросил вес и стал выглядеть заметно моложе. Об этом пишет Teleprogramma.

Валерия отметила, что уж много дет живет в режиме ежедневных тренировок и правильного питания.

«Да, действительно, каждое утро я тренируюсь — за редким исключением. Даже если у меня ранний вылет, все равно нахожу время для спорта. Пусть это будет не силовая тренировка, а беговая дорожка или кардио. Это уже не обязанность, а часть моего образа жизни», — сказала певица.

Пригожин стал брать пример с жены. Особенно активно он занимается спортом во время отпусков и гастролей.

«Когда мы дома, ему тяжело — звонки, дела, встречи. А вот в поездках все по-другому: он со мной каждый день ходит в зал, проходит по 15–20 километров, и это ему дается легко. Он молодец — похудел, посвежел, стал энергичнее!» — резюмировала певица.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью блогеру Наташе Гасанхановой, что изначально покупал песню «Губки бантиком» для жены — певицы Валерии.

Пригожин отметил, что приобрел композицию за $3 тысячи. В итоге он решил ее подарить Кристине Орбакайте. Продюсер объяснил, что в тот период у Валерии уже было много хитов. К примеру, «Часики».