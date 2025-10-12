Дети Аллы Пугачевой рискуют остаться без российских паспортов

Дети знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан Минюстом в России иноагентом), 12-летние Лиза и Гарри, могут лишиться российского гражданства. Причиной стал недостаток необходимых отметок в их свидетельствах о рождении. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов — у 12-летних Лизы и Гарри нет нужных отметок в свидетельстве о рождении», — сказано в сообщении.

Оно опубликовано Mash.

После переезда семьи в Израиль необходимость наличия отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении стала обязательной. Теперь для получения подтверждения российского гражданства им потребуется обратиться либо в органы МВД на территории России, либо в российское консульское учреждение за рубежом.

В соответствии с законом, вступившим в силу 26 октября 2023 года, в свидетельствах о рождении всех детей до 14 лет должна быть проставлена отметка, подтверждающая наличие гражданства Российской Федерации. Без этой отметки невозможно оформить выезд за границу, получить заграничный паспорт или зарегистрироваться по месту жительства. Также отсутствие штампа делает невозможным получение российского паспорта, поэтому процедура подтверждения гражданства в присутствии родителей становится обязательной. В настоящее время близнецы официально являются гражданами Израиля.

Ранее стало известно, что размер пенсии Аллы Пугачевой составляет не менее 67 тысяч рублей. 76-летней артистке установлены дополнительные выплаты за государственные награды — орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также за почетные звания народного и заслуженного артиста Российской Федерации. Пенсионные средства перечисляются Пугачевой на банковскую карту. На территории России у певицы имеется доверенное лицо, которое, согласно данным издания, распоряжается этими средствами для оплаты коммунальных услуг, налогов, а также решения текущих бытовых вопросов, включая платежи за недвижимость.

*Максим Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента