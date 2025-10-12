Стеблов пытается выписать экс-супругу из квартиры по суду

Российский актер Евгений Стеблов, известный публике по роли Саши Шаталова в фильме «Я шагаю по Москве», подал в суд на свою бывшую супругу.

Любовь Глебова – вторая супруга Стеблова, она мооложе мужа на 12 лет. Ранее он был женат на Татьяне Осиповой, с которой прожил почти 40 лет. У них родился сын Сергей, который впоследствии ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Татьяны Осиповой не стало в 2010 году.

Вдовец женился во второй раз, но брак счастливым не был и завершился разводом, сообщает НТВ.

Любовь прописана в квартире Стеблова. И, несмотря на то что два года назад актер оформил дарственную на своего наследника Сергея, выписываться не планирует.

Квартира, о которой идет речь, находится недалеко от Кремля, и ее рыночная стоимость, как пишут журналисты, оценивается в 40 миллионов рублей. После расставания женщина вынесла из квартиры практически все вещи.

Любовь Глебова на заседаниях суда ни разу не появилась.

Ранее Евгений Стеблов признался, что его сын отказался быть актером и ушел в монастырь. Данное решение удивило отца.