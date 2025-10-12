Рудковская высказалась о будущей супруге Билана

Яна Рудковская прокомментировала результаты опроса, в котором россияне признали певца Дима Билан самым привлекательным певцом в России. В микроблоге Яна сообщила, что будущей избраннице артиста можно только позавидовать, пишет издание super.

«Он не женат, рано или поздно кому-то такой красавчик достанется! Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются — дефицит и эксклюзив. Хорош, да еще как! Не иначе как Бенджамин Баттон. Столько лет прошло — вообще ничего не поменялось»,», — сказала продюсер.

Ранее стриминговый сервис «МТС Музыка» и приложение для знакомств Mamba провели опрос, в рамках которого россияне назвали самых привлекательных музыкантов.

Исследование показало, что женщины чаще всего выбирали среди российских исполнителей Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева, а среди зарубежных — Эминема, Джастина Тимберлейка, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Стинга.