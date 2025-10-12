Покинувшая Россию Варнава выбрала жизнь в одиночестве

Екатерина Варнава получила известность в 2008 году после выхода на телеэкраны шоу Comedy Woman. Затем карьера артистки складывалась достаточно успешно. Она сыграла в сериале «Универ» и «Безбашенная», в романтической комедии «8 первых свиданий».

А вот в личном плане Екатерине не везло. Достаточно долгие отношения с Дмитрием Хрусталевым сошли на нет. На съемках шоу «Танцы со звездами» она познакомилась с режиссером Александром Молочниковым. Весной 2022 года пара заключила брак, а летом того же года Варнава подала на развод, пишет «Комсомольская Правда».

Родить ребенка артистка так и не решилась.

«Так складываются жизненные обстоятельства… Я поняла, что много могу сделать, но дети — это большая ответственность. Я вот клуша в этом плане и думаю, что тогда моя профессиональная деятельность закончится. Хотя я чувствую, что еще лет 15 могу делать что-то важное для людей. Но это не самопожертвование и не эгоизм», — сказала Варнава.

После начала СВО Варнава эмигрировала в Армению, жила в Ереване, затем перебралась на Кипр, где выступает со своим шоу, продюсирует артистов. Артистка мечтает построить собственный театр. А тем временем выступает на корпоративах.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть юмористке Екатерине Варнаве въезд в Россию и запретить ее концерты и проекты. Соответствующее заявление он сделал после того, как артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского «потрясающим человеком».