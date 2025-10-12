Американская метал-кор-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

Американская метал-кор-группа As I Lay Dying впервые за шесть лет приедет в Россию в рамках большого европейского тура в честь двадцатилетия альбома Shadows are Security. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, музыканты выступят в Москве 30 октября, а на следующий день у них запланирован концерт в Екатеринбурге. Стоимость билетов составляет от 3,9 до 6,5 тысяч рублей.

Промоутеры раскрыли подробности переговоров с группой As I Lay Dying, которая посетит РФ

Ранее стало известно, что британский певец Робби Уильямс может приехать с концертом в Россию. По словам продюсера Сергея Дворцова, он располагает информацией о том, что исполнитель до конца года даст сольный концерт в Москве.