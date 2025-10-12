Скандально известная телеведущая Ксения Собчак продолжает совершать провокационные поступки, привлекая к себе негативное внимание общественности. Еще не утихли страсти после ее «бесовской» вечеринки с тазом черной икры 23 сентября, как он взялась критиковать включение песен исполнителей SHAMAN и Олега Газманова в школьную программу.

Свою критику она озвучила в эфире телеканала «Москва 24». Она негативно воспринимает данную инициативу, так как, по ее мнению, эти артисты еще не проверены временем.

«Ну я плохо смотрю на эту инициативу, потому что мне кажется, что это такая вкусовщина. Ну и эти исполнители должны быть еще проверены временем, — заявила она.

Собчак пожаловалась на вранье журналистов

Собчак также оговорилась, что ничего не имеет против военных песен. Она считает, что в стране существует огромная и достойная коллекция музыки прошлых лет. В отличие от нее современные исполнители вызывают у нее вопросы.

При этом Собчак подчеркнула, что не против военных песен. В России есть большая коллекция достойной музыки прошлых лет, а вот современное творчество вызывает вопросы, резюмировала она.

Ранее «МК» писал, что учащиеся первых-восьмых классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов уже с 1 сентября 2025 года.