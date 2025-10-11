Ивлеева и Бегак станцевали в Янтарной комнате

Анастасия Ивлеева и ее муж Филипп Бегак отдыхают, гуляя по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Они катались на катере по каналам Северной столицы, а затем отправились в Царское село — музей-заповедник в Пушкине.

Настя и Филипп побывали в Екатерининском дворце и станцевали медленный танец под аккомпанемент флейтиста в янтарной комнате государственного Эрмитажа. «Отчет» о путешествии Настя выложила в микроблоге, сообщают News.ru.

«Вот такое свидание мы уважаем! Закрытый Екатерининский, Янтарная комната, флейтист и медлячок», — написала Ивлеева.

Российский блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 миллиона подписчиков и до 400 миллиона рублей годового дохода после «голой вечеринки», сообщает Forbes. В 2025 году блогер начала выходить «из режима тишины».