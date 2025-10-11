Цыганова заступилась за исполнившего патриотические песни Фомина

Вика Цыганова в Telegram-канале отреагировала на новость о том, что музыкальные агентства подали иск против экс-участника группы Hi-Fi Мити Фомина из-за исполненных им на концерте песен «Моя Москва» и «Темная ночь». Певица возмущена ситуацией, пишет Рassion.ru.

«Спел патриотические песни — получай иск в суд на полмиллиона! Исполнитель не нарушил условия, а с него все равно требуют компенсацию. Есть ли у нас в стране вообще какая-то идеология? Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнур безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми, а заезжие рэперы вообще алкоголизм и наркоманию пропагандируют. Вот им почему-то иски никакие не прилетают», - рассердилась Цыганова.

Ранее Вика Цыганова публично обвинила Ксению Собчак в предательстве России. По мнению артистки, интервью Ксении Собчак с преступниками и с представителями вражеской для России стороны можно считать за предательство.