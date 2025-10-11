Дакота рассказала о своих страданиях с пластикой

Рита Дакота некоторое время назад решилась на пластическую операцию. О словам звезды, она не планировала никаких кардинальных изменений.

«Моя внешность глобально не должна была меняться никак. Просто отдохнувший взгляд», — говорила певица.

Однако Рите очень не повезло. Хирург-пластик буквально изуродовал ей лицо, пишет СтарХит.

Мало того, что ей стало неприятно видеть свое отражение в зеркале. Начались проблемы со здоровьем. Первые полгода не получалось полностью закрыть правый глаз. Часть тканей лица утратили прежнюю чувствительность.

«Я тупо рыдала каждый день весь год», - вспоминала Рита.

Дакота приняла решение обратиться к другому хирургу. Врач объяснил ей, что вернуться к прежним параметрам невозможно, но возможно исправить основные ошибки.

«У меня случай был очень непростой. Но он сделал все, что мог, чтобы улучшить ситуацию», — сказала исполнительница.

Дакота довольна тем, как прошло хирургическое вмешательство, и результат от второй операции ее радует.

Певица рассказала в своем блоге, что на вторую операцию у нее ушло в два раза больше денег, чем на первую.