Апина рассказала, что стало последней каплей при решении о разводе

Алена Апина в шоу Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале рассказала о личной жизни. В частности, о разводе с мужем, с которым прожила 25 лет.

Певица вспомнила, как во время одной из поездок смотрели на нее мужчины. От собственного супруга такого внимания она не видела. И Алена решила привлечь внимание мужа дома, появившись перед ним в соблазнительном виде, пишет издание Рassion.ru.

Однако эксперимент не удался.

«Думаю: "Ну, ты же голову поверни, ты-то что-нибудь скажи хотя бы". Он посмотрел на меня и говорит: "Одеяло, что ли, поменяй. Жарко же спать-то под этим". И вот тогда у меня совершенно четко выключился тумблер. Я поняла, что это все», — заявила Апина.

Ранее Алена Апина призналась, что в свое время обратилась к суррогатному материнству, благодаря чему на свет появилась ее дочь Ксения. Певица уточнила, что не стала скрывать от наследницы детали ее рождения.