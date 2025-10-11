Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Владимир Политов на шоу «Алена, блин!» сообщил, что Бари Алибасов продолжает следить за жизнью коллектива, давая указания по телефону.

«Сейчас мы взяли правление в свои руки. Он, конечно, следит за всем, что происходит, и просит прислать какие-то видосы. Иногда делает втык по телефону, что ему костюмы не нравятся», — сказал музыкант.

Также Политов отметил, что продюсер испытывает проблемы со спиной и опорно-двигательным аппаратом, ему тяжело ходить. Вспомнил он и историю с «Кротом», пишет Gazeta.ru.

«Я до сих пор не понимаю, история с «Кротом» байка или что это. У него действительно пищевод сжался до такого размера, что он не может есть твердую пищу. Значит, какой-то прецедент был, ожог был все-таки. Возможно, он не проглотил, а хлебнул», — констатировал музыкант.

Сын Бари Алибасова заявил в беседе с Тeleprogramma.org, что основатель группы «На-На» мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за проблем в отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной.