Сафронов вспомнил, как обошелся с несостоявшейся невестой

Никас Сафронов рассказал журналистам, как ему пришлось выставить из дома незваную гостью с чемоданами.

Живописец вспомнил, как в одной из газет был объявлен шуточный конкурс на звание его невесты. И как-то раз художник на пороге собственной квартиры столкнулся с незнакомой девушкой, которая заявилась к нему домой с двумя чемоданами. Пришлось принять решительные меры. Правда, на улице незадачливая невеста не осталась — Сафронов снял ей номер в гостинице и оплатил билет домой. Об этом сообщают NEWS.ru.

«Я прихожу домой, стоит девушка с двумя чемоданами. Говорит: "Приехала по объявлению, замуж за вас выходить. Но вы не думайте, что я с вами вступлю в отношения. Я должна у вас пожить месяца два-три, привыкнуть, узнать". Я оплатил ей сутки в гостинице и билет домой», — сказал Никас.

Ранее Сафронов рассказал, что к нему обратились с просьбой изготовить дубль портрета президента США Дональда Трампа. За работу художнику предложили «десяток миллионов».