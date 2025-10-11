Собчак высказалась об изучении в школах песен Газманова и Дронова

Ксения Собчак усомнилась в необходимости изучать в российских школах творчество Shamana (Ярослава Дронова) и Олега Газманова. Как пишет издание passion.ru со ссылкой на эфир канала «Москва 24», телеведущая подчеркнула, что не выступает против патриотической тематики в песнях. Но их художественная ценность должна быть проверена временем. В России есть обширное наследие прекрасных песен прошлых лет.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что творчество Дронова наполнено лирикой и патриотизмом, но в нашей стране есть более великие произведения, которые нельзя сравнивать с песнями Дронова, уверен он.

Сергей привел в пример «Песню о Родине», композицию «Пусть всегда будет солнце», русские романсы.