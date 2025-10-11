Малышева в своем шоу использовала шокирующий прием и возмутила зрителей

Елена Малышева снова оказалась в центре внимания из-за своего шоу «Жить здорово!» В очередном выпуске, где речь шла по необходимости прививок, публику удивили кадры с детьми в черных мешках на головах.

© РИА Новости

По задумке сценаристов, они изображали «невидимых» детей, тех, кого болезнь сделала жертвами отказа от вакцин. То есть, ребята в мешках не двигались, а вокруг них бегали и резвились их товарищи по съемкам, изображавшие живых вакцинированных

© Соцсети, кадр шоу

В социальных сетях, пишет Экспресс газета, поднялся шквал возмущения. Пользователи пишут, что организаторы перешли допустимые границы в своем креативе.

