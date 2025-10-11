Самойлова вышла на связь после новости о разводе

Оксана Самойлова почти месяц не вела социальные сети. И вот впервые бизнесвумен вышла на связь с подписчиками. Она выложила свои фотографии в панорамной квартире с видом на столицу.

Фолловеры предположили, что она переехала туда жить после того, как рассталась с Джиганом, пишет gazeta.ru.

Модель показала себя почти без макияжа, с распущенными волосами и в боди с разрезами и металлическими вставками

© Соцсети

Напомним, у Самойловой и Джигана четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что в звездном браке Оксана играла роль матери. И в итоге устала от такой модели семьи.