Апина раскрыла правду о своих беременностях

Алена Апина в беседе с Юлией Меньшовой для YouTube-канала «Сама Меньшова» призналась, что ей пришлось пережить девять ЭКО, но все попытки оказывались неудачными. В итоге певице пришлось обратиться за помощью к суррогатной матери, пишет издание passion.ru.

«У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные», — призналась Алена Апина.

Звезда группы «Комбинация» отказалась имитировать беременность. Он всегда считала, что скрывать правду нет смысла, к тому же ей было бы стыдно перед собственной дочерью.

«Я никогда ничего не скрываю, потому что я понимаю, что в какой-то момент какая-нибудь добрая человечина это все… Когда у меня родился ребенок с помощью суррогатной матери, мне многие, в первую очередь мой муж, говорили: «Давай сделаем, что ты беременная. Тебя куда-нибудь в село, пару фоток и ты беременная». Все. Я села, подумала: «А как я в глаза смотреть ребенку буду?» Тем более, что она выросла доктором, что никто тогда не мог предположить», — объяснила Апина.

