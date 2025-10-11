Стало известно, как поступила со своим выигрышем дочь певицы Славы

Состоялся финал телешоу «Выживалити. Наследники». В этом проекте в шоу на телеканале «Пятница!» между собой соревновались дети звезд.

В шоу участвовали Анатолий Толмацкий (сын Децла), Эммануэль (дочь Михаила Турецкого), Лидия Чистякова (дочь Глюкозы), Василий Рыбин (сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой), Полина Аксенова (дочь Даны Борисовой), Александр (сын Сергея Филина), Григорий (сын Николая Валуева) и Александра Морозова (дочь Славы). До финала дошли Рыбин, Морозова и Турецкая, информирует «Комсомольская Правда».

26-летняя Александра Морозова стала победительницей. У дочери певицы Славы красный диплом РУДН, семья и двухлетний сын Арсений.

Александра приняла решение разделить денежный приз с финалистами. Два миллиона рублей она оставила себе. А по миллиону отдала двум другим участникам.

Помимо творчества, Морозова занимается бизнесом. Она недавно открыла творческую студию для детей Bloom-Bloom в центре Москвы. Средства, выигранные в шоу, она планирует вложить в е развитие.