Эксперт прокомментировала возможный развод Джигана и Самойловой

Психолог Марианна Абравитова считает, что в звездном браке Оксана играла роль матери. И в итоге устала от такой модели семьи.

© ВКонтакте

«Джиган по своим психологическим характеристикам парень и капризный, и не выросший из подростковой психики. То есть, Оксана была не только ему женой, она была еще и в позиции матери в отношении него. Я думаю, что она в это наигралась, и это уже не дает ей какой-то самореализации», - сказала эксперт.

Абравитова подчеркнула, что звезды сделали из жизни своей семьи некое реалити-шоу, которое в итоге изжило себя. Причем Оксана хорошо понимает, что давно ушло то время, когда она была просто женой при известном муже, пишет «Московский Комсомолец».

«Ей хочется просто уже вывести свою жизнь в это поле реалити-шоу по маршруту как у Ким Кардашьян, когда она сама по себе уже стала интересным объектом. И Джиган, по факту, ей уже и не нужен. Тем более, он достаточно сложный человек. И проще сейчас выстроить яркую карьеру и зарабатывать больше в одиночку, нежели объединившись с ним», - уверена психолог.

Ранее сообщалось, что Джиган и Оксана Самойлова после развода будут делить бизнесы и недвижимость в Дубае.