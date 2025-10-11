Басков ищет супругу ради политической карьеры

Николай Басков планирует создать семью, чтобы было легче вступить в большую политику. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию от его знакомого.

По словам инсайдера, в политических кругах семейный статус играет важную роль. Поскольку принято, что «человек при власти должен иметь жену, семью». Как сообщил инсайдер, Басков ищет супругу из статусной семьи, женщину, которая умеет достойно вести себя в обществе и принимать гостей.

«Артистки не поймут его, каждая же хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека. Поэтому присматривает среди молодых женщин из влиятельных семей, чтобы знали и как гостей встречать, и как в люди выйти», — приводит его слова издание.

Николай Басков выпустил клип на песню «Дай прикоснуться щекой»

Ранее Николай Басков признался, что шесть раз подавал заявку в ЗАГС. Но официально женат артист был только один раз. Николай Басков женился в 2001 году на Светлане Шпигель. В этом союзе родился единственный сын артиста Бронислав. В 2008 году брак распался, и сейчас певец не поддерживал связь с наследником и бывшей супругой.