Бородин призвал лишить иноагентов возможности зарабатывать на россиянах

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, написал в Telegram-канале, что покинувшая Россию после начала СВО Земфира* ежемесячно зарабатывает на российских слушателях по пять миллионов в месяц.

© ВКонтакте

Она следит за статусом индивидуального предпринимателя в России. ИП работает и все выплаты делаются в срок, а необходимые сведения вовремя поданы в налоговую инспекцию. Бородин призвал на примере Земфиры* лишить иноагентов подобной возможности, пишут news.ru.

«Можно уехать, можно получить статус иноагента, но сохранить все права и продолжать накапливать миллионы с тех, кого предал, — это особая форма искусства. Нужно лишить всех прав иноагентов! — заявил Бородин.

*Признана иноагентом в РФ.