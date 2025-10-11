Шишкова в очередной раз пострадала от кибермошенников

Алена Шишкова рассказала о том, что вновь подверглась атаке кибермошенников. Ее личный блог был взломан всего через несколько недель после того, как она восстановила к нему доступ.

О новом взломе ей сообщили подписчики. Они первыми заметили подозрительные публикации на ее странице. От ее имени обещали розыгрыш машины. Модель сразу же призвала поклонников не переходить по подозрительным ссылкам.

Алена решила не ограничиваться публичным заявлением, как ранее. Она намерена обратиться в правоохранительные органы, пишет издание passion.ru.

«Я не понимаю, как им это удается. Придется опять все восстанавливать. Только недавно обрадовалась, что вернула свой профиль, но, видимо, мой аккаунт кому-то слишком интересен. Я пойду в полицию, буду писать заявление. Надеюсь, этот беспредел закончится. Очень переживаю за тех, кто мог попасться на эти уловки. Это просто катастрофа, нельзя такое допускать!» — сказала Шишкова.

Ранее модель Алена Шишкова опубликовала фото с сыном Анастасии Решетовой Ратмиром, чем спровоцировала обсуждения в Сети. Пользователи отметили, что у рэпера Тимати уже образовался некий гарем из бывших возлюбленных, которые могут дружить между собой. А Шишкова, по мнению поклонников, там главная.