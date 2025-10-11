Шаляпин высказался о наследстве Джигарханяна

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская когда-то были парой. Но в итоге расстались, причем с взаимными обидами. Тем не менее, в некоторых вопросах Прохор поддерживает бывшую подругу, пишет СтарХит.

В интервью на YouTube-канале «Kiss» артист заявил, что лишение Виталины наследства было несправедливым поступком.

«В истории с Джигарханяном я на стороне Виталины. Я не со всем согласен, и мы плохо расстались, но все равно она ухаживала за Арменом Борисовичем, тянула все на себе, и это было очень тяжело. Она, конечно, достойна наследства. Другое дело, что я и к сыну, Степану, хорошо отношусь, и к его жене Татьяне, но в целом Виталина достойна была получить все. Поэтому давайте честно: кто ухаживает, тот и наследует», - считает Прохор.

Прохор Шаляпин признался в чувствах к ведущей Олесе Иванченко

Ранее глава ФБПК Виталий Бородин выступил с предложением «обследовать» певца Прохора Шаляпина из-за пропаганды безработицы. По его словам, Шаляпин — «больной человек», не приносящий обществу пользы и лишь продвигающий отдых с пожилыми дамами, тунеядство и альфонство.