Инстасамка объяснила, как ей удалось заставить должника вернуть деньги

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) сообщила, что стилист Николай Овечкин вернул ей долг. Ранее она рассказывала, что он присвоил себе средства, выданные для покупки костюмов, нужных для съемок клипа на песню BOSS. Речь шла о сумме в три миллиона рублей.

© Телеграм

Дарья пыталась решить проблему мирным путем, но Овечкин не возвращал долг. Тогда она вынесла эту историю на публику. По словам Инстасамки, нашлись коллеги, у которых стилист тоже брал деньги авансом и исчезал. Репер отметила, что стилист возместил все убытки ей и ее команде лишь благодаря общественному резонансу, пишут news.ru.

«Странно то, что среди пострадавших есть очень популярные артисты, которые подтвердили, что с ними произошло то же самое, что и у меня, или хуже, и они никак не комментируют эту ситуацию публично и не собираются идти в суд. Ну это так, на подумать, почему артисты молчат?» — написала звезда в микроблоге.

Последним крупным релизом Инстасамки стал мини-альбом с «Ленинградом» под названием «Бумеры и зумеры». Он был выпущен в декабре 2024 года. В апреле 2025-го артистка представила трек BOSS, который, судя по её сообщениям в Telegram-канале, войдёт в грядущий лонгплей.