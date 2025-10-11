Сбежавшая за границу Земфира* зарабатывает миллионы на песнях в России

Эмигрировавшая во Францию певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать на песнях в России. Ее среднегодовой доход от творчества составляет 60 млн рублей.

Как выяснил Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в портфолио артистки — 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни. Земфира* сохранила права на все произведения в России.

Со стриминговых сервисов певица имеет 4,5 млн рублей в месяц, выплаты за исполнение на ТВ и радио доходят до 5 тыс. рублей за трек — это где-то около 100 тыс. рублей в месяц.

За публичные исполнения исполнительница хита «Знаешь» получает ежемесячно около 500 тыс. рублей, а за год выходит примерно 60 млн рублей.

«При этом артистка продолжает следить за статусом своего ИП в России — в сентябре в налоговую были поданы необходимые сведения о регистрации в Социальном фонде РФ», — отмечает глава ФПБК Виталий Бородин.

Земфира* продолжила следить за своим бизнесом в России

