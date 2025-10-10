Седокову застукали с новым мужчиной

Певица Анна Седокова пришла на церемонию вручения премии рестораторов «Плавно» с новым мужем. При этом с момента смерти ее бывшего супруга Яниса Тиммы прошло менее года. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Отмечается, что Седокова не представила своего спутника, а когда один из гостей попытался сфотографировать пару, певица выхватила телефон у него из рук. Позже пара была замечена в объятиях друг друга.

Как отмечает издание, многие поклонники Седоковой посчитали, что певица ведет себя бестактно — в декабре исполняется год со смерти Тиммы. Судя по некоторым комментариям, часть подписчиков певицы увидели в ее действиях проявление неуважения к покойному.

«Типа прячется, а на самом деле показывает, что мужик у нее появился, как это неприятно все», — приводит издание один из комментариев.

Напомним, что Тимма умер 17 декабря 2024 года. Причиной его смерти стало самоубийство.