Режиссер и продюсер Егор Кончаловский высказался о покупке квартир детям. Его слова приводит Starhit.

По мнению режиссера, избалованные с рождения дети известных личностей — печальное зрелище.

«Очень трудно такого человека сделать счастливым. Если ты в 18 лет получаешь в подарок "Рендж ровер", следом — квартиру в элитном жилом комплексе, то, казалось бы, к чему стремиться дальше?» — отметил он.

Кончаловский заявил, что не хотел бы, чтобы его дети выросли мажорами, однако признался, что частично противоречит сам себе, поскольку купил всем своим наследникам «маленькие квартирки».

«В первую очередь я скорее инвестировал. И подорожало с того момента в два раза. А машину — нет. На метро пусть ездят. Хочешь машину? Покупай машину сам», — добавил он.

Кроме того, режиссер оплачивает образование своей 25-летней дочери Марии и немного помогает ей материально, поскольку ему важно, чтобы та окончила магистратуру.

Ранее актриса Екатерина Волкова объявила о начале ремонта в квартире 14-летней дочери Елизаветы.