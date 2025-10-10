Полину Диброву поздравляют с беременностью

Полина и Дмитрий Дибровы оформили развод в конце сентября. Супруги расстались в добрых отношениях и не скандалили, многих это очень удивило. Еще летом в соцсетях активно обсуждали, что, возможно, модель беременна, поэтому муж и сжалился над ней.

© ТВ Центр

Теперь же слухи об интересном положении Полины разгорелись с новой силой. И повод дала сама Диброва. Бывшая жена телеведущего опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

"Диброва еще на днях рассказывала, что сильно похудела на фоне стресса из-за перемен в личной жизни. При этом на свежих фото у нее заметен округлившийся живот. Факт предстоящих родов и мог быть той самой последней каплей, после которой Дибров отказался от идеи спасения семьи", — пишет издание "7Дней".

Поклонники Полины рады за нее. Народ в фан-пабликах поздравляет модель с грядущим пополнением. Пользователи Сети уверены, что малыш будет расти в любви и полной семье, ведь вот-вот Диброва выйдет замуж за Романа Товстика.

Напомним, что сейчас Полина отдыхает в Италии. Она восстанавливает нервы после развода на морском побережье, устраивая себе прогулки под парусом. Поговаривают, что компанию Дибровой составил ее будущий муж.