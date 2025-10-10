Прохор Шаляпин признался в чувствах к ведущей Олесе Иванченко

Певец Прохор Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и астрологу Олесе Иванченко. Об этом он рассказал в подкасте Kiss.

По словам 41-летнего Шаляпина, в последнее время у него возникли «нежные чувства» к 30-летней Иванченко.

«Химия какая-то прям. Я понимаю, что она в отношениях, моложе меня, но в целом это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети, я бы терпел ее капризы. Понятно, что я для нее уже старый. Это не рассчитать, оно возникло и все. Сколько я всего вижу: вот ноль эмоций, все пустышки вот эти из шоу-бизнеса», — сказал певец.

Шаляпин пожелал Иванченко «взлететь», быть счастливой и богатой.

«Много детей. И умерла, когда тебе будет за сто лет в каком-нибудь круизе на островах», — добавил он.

Певец выразил уверенность, что сам он до этих дней не доживет.