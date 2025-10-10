Возмущенный Пригожин задал Пугачевой один вопрос

Что бы ни говорили, а основная претензия россиян к Максиму Галкину* и его жене не в их высказываниях, а в двуличном поведении. Будучи не согласными с политикой России, например, с возвращением Крыма, они еще десять лет продолжали зарабатывать здесь, манипулируя любовью общества. Такое мнение выразил Иосиф Пригожин. А еще он рассказал кое-что интересное об Алле Пугачевой.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Пугачеву и Галкина* «умными и циничными людьми», которые прекрасно осознавали, что зарабатывают на любви россиян к себе, хотя уже тогда были не согласны с некоторыми нюансами политики.

Что же вы не уехали после Крыма, если все это не нравилось? Еще 10 лет здесь колотили огромные бабки, - возмутился Пригожин.

В первый год после отъезда Алла Борисовна не раз возвращалась в Россию. Бизнесмен уверен: она пыталась найти выход для своего супруга и обивала пороги, требуя, чтобы Галкину* разрешили вернуться в Россию.

Раньше она с ноги открывала все двери. А сегодня эти двери закрылись. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова выступать, - сказал продюсер в беседе с «КП».

Очевидно, договориться не удалось, и Пугачева окончательно распрощалась с Россией, прочно обосновавшись на Кипре. В высказываниях оба супруга тоже стали свободнее, что показало последнее скандальное интервью Аллы Пугачевой, за которое ей грозит реальный срок.

Номер дороже автомобиля

Максим Галкин* продолжает работать за рубежом. Вопреки слухам, заработки его не так малы, в регулярных турне по Европе и ближнему зарубежью артист продолжает собирать почти полные залы. На жизнь и обеспечение детей хватает. Не стоит забывать и о немалой пенсии, которую в России продолжает получать Алла Пугачева.

Но все же жизнь у четы уже не похожа на ту, что была прежде. Пришлось прибегнуть и к продаже некоторого имущества.

Так, Галкин продал автомобиль Bentley Arnage, выручив более пяти миллионов рублей. Цена на подержанные авто этой марки в России колеблется от 2,3 до 4,5 млн рублей, но у артиста-иноагента было преимущество.

На этой машине ездил Галкин* и его жена Пугачева. Для коллекционеров эти детали представляют большой интерес, - высказался автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с агентством «Ридус».

Что интересно — номера на Bentley юмориста оказались вдвое дороже самой машины. РИА Новости удалось выяснить, что у машины Галкина были уникальные госномера стоимостью 7,4 млн рублей. Они содержали зеркальные цифры и три буквы «О».

Известно, что артист приобретал автомобиль как коллекционный объект еще в 2003 году, а продал его только в марте 2025 года.

* внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов