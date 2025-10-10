Назван размер пенсии покинувшей Россию Пугачевой

СМИ рассказали о том, какую пенсию получает певица Алла Пугачева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, Пугачева продолжает получать пенсию в размере 67 тысяч рублей. Как объяснил адвокат Сергей Романов, выплата пенсий не прекращается из-за отъезда гражданина страны за границу.

«Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами, совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии», — объяснил он.

Ранее ветеран войны в Афганистане подал уже три судебных иска против Пугачевой.